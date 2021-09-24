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Джошуа: В Усика хороша витривалість

Сьогодні 11:54 609 0
Британський чемпіон впевнений, що перебоксує Усика
Джошуа: В Усика хороша витривалість
#Усик, #Джошуа

Джерело - BoxingScene.

Чемпіону світу за версіями WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа у бою з українцем Олександром Усиком для перемоги не обов'язково нокаутувати суперника.

Про це заявив сам британський боксер.

"Ви завжди хочете бути готовим до 12 раундів, але також ви сподіваєтеся зробити бій коротшим, тобто нокаутувати опонента.

В Усика хороша витривалість. Тому ми працювали не тільки над зниженням ваги, але і проводили багато раундів у спарингах, а також виконували роботу на мішку, щоб підвищити витривалість.

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Я впевнений, що зможу перебоксувати Усика. Немає сумнівів у цьому. У мене має бути трохи агресії, а більше навичок і руху корпусом.

Очевидно, що у мене є перевага - це сила, я використовуватиму її. Але також я покажу свої боксерські навички. Не стану ускладнювати", - сказав Джошуа.

Раніше Ентоні Джошуа виділив найбільшу загрозу зі сторони українця Олександра Усика.

Нагадаємо, бій Усик - Джошуа відбудеться в суботу, 25 вересня, в Лондоні.

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