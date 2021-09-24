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Ломаченко: Бій Усик - Джошуа для мене є історичним

Сьогодні 14:09 679 0
Українець не став виділяти фаворита поєдинку
Ломаченко: Бій Усик - Джошуа для мене є історичним
#Усик, #Джошуа, #Ломаченко

Джерело - iFL TV.

Поєдинок між Олександром Усиком проти володаря титулів WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа може тривати всі 12 раундів.

Про це заявив колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко.

"Нас чекає дуже цікавий бій. Для мене це дуже історичний бій. Якщо ви запитаєте мене про результат, то я відповім, що не знаю. Це два технічні і потужні боксери, тому я не знаю.

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Ентоні Джошуа - велика зірка суперважкої ваги, тому Усик хотів з ним битися. До того ж він чемпіон світу в хевівейті. Олександр хоче об'єднати титули і залишитися чемпіоном у цій ваговій категорії.

Ніхто не знає, як завершиться бій. Можливо і достроково. Це бокс, тому я його і люблю. Безумовно, нокаут можливий, але не знаю. Знаєте що? У них є величезний аматорський досвід. Я думаю, що бій пройде всі 12 раундів, але, можливо, відбудеться зупинка", - сказав Ломаченко.

Раніше Ентоні Джошуа виділив найбільшу загрозу зі сторони українця Олександра Усика.

Нагадаємо, бій Усик - Джошуа відбудеться в суботу, 25 вересня, в Лондоні.

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