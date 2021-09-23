Гірн виділив головну загрозу від Усика

Український суперважковаговик Олександр Усик (18-0, 13 KO) може створити сенсацію у поєдинку проти чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Про це розповів британський промоутер Едді Гірн.

"Звичайно, є хвилювання, але також і величезна кількість нервів через те, наскільки хороший Усик. Найстрашніше в ньому - це не розмір або жорстокість, а його розум. Все зводиться до того, хто буде досить хорошим в бою.

Нас чекає блискучий бій в суперважкій вазі. Атмосфера буде неймовірною, це буде захоплююче видовище. Я схвильований. Зустрінуться два великих конкурента.

Актуально: Усик і Джошуа провели дуель поглядів

Усик технічно не кращий за Джошуа, але у нього багато досягнень у важкій вазі. Усик вирушив до Гассієва в Росію, щоб побити його, він поїхав до Брієдіса в Латвію і теж побив його. Він також відправився в Манчестер, щоб перемогти Тоні Беллью. Зараз Усик приїде в Лондон, щоб битися з Ентоні Джошуа.

Так що ми повинні поважати Усика. У важкій вазі він був непереможний, а у нього є всі навички для успіху", - відзначив Гірн.