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Гірн виділив головну загрозу від Усика

Сьогодні 19:45 379 0
Едді Гірн прокоментував бій Джошуа - Усик
Гірн виділив головну загрозу від Усика
#Усик, #Джошуа, #Гірн

Джерело - isport.ua.

Український суперважковаговик Олександр Усик (18-0, 13 KO) може створити сенсацію у поєдинку проти чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Про це розповів британський промоутер Едді Гірн.

"Звичайно, є хвилювання, але також і величезна кількість нервів через те, наскільки хороший Усик. Найстрашніше в ньому - це не розмір або жорстокість, а його розум. Все зводиться до того, хто буде досить хорошим в бою.

Нас чекає блискучий бій в суперважкій вазі. Атмосфера буде неймовірною, це буде захоплююче видовище. Я схвильований. Зустрінуться два великих конкурента.

Актуально: Усик і Джошуа провели дуель поглядів

Усик технічно не кращий за Джошуа, але у нього багато досягнень у важкій вазі. Усик вирушив до Гассієва в Росію, щоб побити його, він поїхав до Брієдіса в Латвію і теж побив його. Він також відправився в Манчестер, щоб перемогти Тоні Беллью. Зараз Усик приїде в Лондон, щоб битися з Ентоні Джошуа.

Так що ми повинні поважати Усика. У важкій вазі він був непереможний, а у нього є всі навички для успіху", - відзначив Гірн.

Раніше Ентоні Джошуа виділив найбільшу загрозу зі сторони українця Олександра Усика.

Нагадаємо, бій Усик - Джошуа відбудеться в суботу, 25 вересня, в Лондоні

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