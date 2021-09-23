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Усик: У бою з Джошуа спочатку будуть шахи, а потім буде шах і мат

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Олександр Усик прокоментував бій проти Ентоні Джошуа
Усик: У бою з Джошуа спочатку будуть шахи, а потім буде шах і мат
#Усик, #Джошуа

Джерело - isport.ua.

Обов'язковий претендент на титул WBO в суперважкій вазі Олександр Усик ретельно підійшов до бою з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа.

Про це розповів сам український боксер.

"Мій костюм (Усик прийшов на захід в червоному костюмі - прим.)? Я готувався до цього, адже все, що відбувається до бою - це елемент шоу, а люди хочуть бачити це. Але, коли ми виходимо в ринг, то це тільки справа двох боксерів.

Актуально:Усик - Джошуа: усе про чемпіонський поєдинок

Люди багато говорять - правду і неправду, але це лише їх слова. У бою ми всі побачимо. Сила людини не в тому, що він великий чи ні, сила людини - в його дусі. Розміри не мають значення. Давид був менше Голіафа У три рази.

Я не несу війну, я несу лише світло. Це буде всього лише бокс, умовний. Кожен з нас буде робити те, що йому вигідно. Спочатку будуть шахи. Потім буде шах і мат. Один лише Бог знає, чи пройде поєдинок всю дистанцію чи ні", - сказав Усик.

Раніше Ентоні Джошуа виділив найбільшу загрозу зі сторони українця Олександра Усика.

Нагадаємо, бій Усик - Джошуа відбудеться в суботу, 25 вересня, в Лондоні.

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