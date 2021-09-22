Лопес оголосив ультиматум через захист титулів

Джерело - espreso.tv.
Американський боксер Теофімо Лопес відмовився переносити бій за звання абсолютного чемпіона світу проти австралійця Джорджа Камбососа.
Про це повідомляє журналіст Грег Розенштейн.
"Щойно поспілкувався з Теофімо Лопесом, який сказав мені, що його титульний бій проти Джорджа Камбососа не перенесуть з 4 жовтня, як того хоче Triller. "Дата не зміниться. Ми твердо стоїмо на цьому. Це просто показує, наскільки вони неорганізовані". Лопес каже, що його команда подасть в суд, якщо це знадобиться", - написав Розенштейн.
Зміна дати бою викликана бажанням Triller уникнути конкуренції з трансляцією матчу з американського футболу між Оклендом та Сан-Дієго, який також відбудеться 4 жовтня. Трансляція на стрімінговому сервісі є платною і організатори бою остерігаються, що спортивні вболівальники нададуть перевагу перегляду футбольного матчу.
Бій Лопес - Камбосос мав відбутися ще влітку, але вже кілька разів відкладався.