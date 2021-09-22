Лопес оголосив ультиматум через захист титулів

Теофімо Лопес відмовляється переносити бій проти Джорджа Камбососа

Американський боксер Теофімо Лопес відмовився переносити бій за звання абсолютного чемпіона світу проти австралійця Джорджа Камбососа.

Про це повідомляє журналіст Грег Розенштейн.

"Щойно поспілкувався з Теофімо Лопесом, який сказав мені, що його титульний бій проти Джорджа Камбососа не перенесуть з 4 жовтня, як того хоче Triller. "Дата не зміниться. Ми твердо стоїмо на цьому. Це просто показує, наскільки вони неорганізовані". Лопес каже, що його команда подасть в суд, якщо це знадобиться", - написав Розенштейн.

Зміна дати бою викликана бажанням Triller уникнути конкуренції з трансляцією матчу з американського футболу між Оклендом та Сан-Дієго, який також відбудеться 4 жовтня. Трансляція на стрімінговому сервісі є платною і організатори бою остерігаються, що спортивні вболівальники нададуть перевагу перегляду футбольного матчу.

Бій Лопес - Камбосос мав відбутися ще влітку, але вже кілька разів відкладався.