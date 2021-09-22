Владислав Сіренко відправив у швидкий нокаут росіянина Олександра Устинова і українець задоволений боєм та комбінацією, яка була відпрацьованою вже раніше на тренуваннях.
Про це сказав сам боксер.
Українець Сіренко жорстко нокаутував росіянина Устинова вже в першому раунді
Після поєдинку російські ЗМІ були в обуренні. На думку журналістів, український боксер добивав вже нокаутованого суперника.
"Так, мені теж говорили про такі пред'яви на мою адресу. Я ж не можу зазирнути йому в очі і запитати, чи можна я тебе буду добивати чи ти вже все? І у боксерів є правила працювати по команді рефері. Поки немає команди "стоп", ти боксуєш. У тому випадку я не розумів, що він перебуває в нокауті або нокдауні і не може продовжувати. Я повинен був завдати ще кілька ударів, щоб постаратися достроково завершити поєдинок",– сказав Сіренко.