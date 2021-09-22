26-річний боксер із України Владислав Сіренко прокоментував переможний поєдинок у Парижі проти росіянина.

Владислав Сіренко відправив у швидкий нокаут росіянина Олександра Устинова і українець задоволений боєм та комбінацією, яка була відпрацьованою вже раніше на тренуваннях.

Про це сказав сам боксер.

Українець Сіренко жорстко нокаутував росіянина Устинова вже в першому раунді

Після поєдинку російські ЗМІ були в обуренні. На думку журналістів, український боксер добивав вже нокаутованого суперника.