Альварес і Плант побилися під час битви поглядів

Боксерів швидко розняли представники команд та служби безпеки

Чемпіон світу в другій середній вазі за версіями WBA, WBC і WBO Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) зустрівся зі своїм наступним опонентом - володарем титулу IBF Калеб Плантом (21-0, 12 КO).

Напередодні поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в суперсередній вазі боксери в Лос-Анджелесі (США) провели дуель поглядів, проте завершилася вона бійкою.

Боксери один одного ображали, після чого Канело сильно штовхнув Планта. Той у відповідь вдарив мексиканця, на що Сауль відповів власним сильним ударом.

У бійку втрутилися представники команд боксерів і охорона, і конфлікт було залагоджено. При цьому варто відзначити, що в ході бійки Плант отримав розсічення біля правого ока.

Нагадаємо, бій Альварес - Плант відбудеться 6 листопада в Лас-Вегасі (штату Невада, США).