 Усик - Джошуа: анонс і прогноз на бій | Бокс | Champion.com.ua
Шахтар Донецьк - Динамо Київ: анонс і прогноз на матч Суперкубка України
Сьогодні 12:35 2685
Усик - Джошуа: анонс і прогноз на бій
Сьогодні 20:25 255
Усик - Джошуа: усе про чемпіонський поєдинок
Сьогодні 19:03 924
Усик – Джошуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE
Сьогодні 15:32 674
Усик - Джошуа: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:07 2670
Усик - Джошуа: 10 прогнозів із боксерського світу
Сьогодні 13:40 1541
Суперкубок України. Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:35 17395 4
Став відомий гонорар Усика за бій проти Джошуа
Сьогодні 11:15 6320
Металіст підписав ексгравця Кардіффа
Вчора 21:57 1140
Петракова змусили викликати у збірну України гравця Динамо - журналіст
Вчора 18:59 11729 4
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
У Казахстані голкіпер вдарив свого одноклубника по обличчю після пропущеного голу
У Казахстані голкіпер вдарив свого одноклубника по обличчю після пропущеного голу Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:21 471
Твіст від Горуни та танго від Харлан. Як виступили спортсмени на шоу Танці із зірками
Твіст від Горуни та танго від Харлан. Як виступили спортсмени на шоу Танці із зірками Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:46 236
Ганебна симуляція: футболіст американського клубу продемонстрував неабиякі акторські здібності
Ганебна симуляція: футболіст американського клубу продемонстрував неабиякі акторські здібності Андрій Дунець
Сьогодні 13:52 589
Усик - Джошуа: 10 прогнозів із боксерського світу
Усик - Джошуа: 10 прогнозів із боксерського світу Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:40 1540
Гармаш би позаздрив. Футболіст Атлетико отримав дві жовті картки за п'ять секунд
Гармаш би позаздрив. Футболіст Атлетико отримав дві жовті картки за п'ять секунд Андрій Дунець
Сьогодні 11:50 1706
У Росії п'яний арбітр судив дитячий хокейний матч
У Росії п'яний арбітр судив дитячий хокейний матч Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:36 596
Образа дня. Мессі не потиснув тренерові руку після заміни
Образа дня. Мессі не потиснув тренерові руку після заміни Андрій Дунець
Вчора 17:52 1524
Неймовірна краса: капітан Роми забив фантастичний гол п'ятою злету
Неймовірна краса: капітан Роми забив фантастичний гол п'ятою злету Андрій Дунець
Вчора 12:08 4437
Футбол без правил. Суддя покарав футболіста лише жовтою карткою за навмисний удар суперника ззаду
Футбол без правил. Суддя покарав футболіста лише жовтою карткою за навмисний удар суперника ззаду Андрій Дунець
Вчора 11:10 1939
Відео дня. Буффон знову феєрить за Парму
Відео дня. Буффон знову феєрить за Парму Андрій Дунець
Вчора 10:02 1830
Собаки та кінь ледь не зірвали матч Україна – Італія
Собаки та кінь ледь не зірвали матч Україна – Італія Valeriy Ruchka
19.09.2021 11:03 2529
Фанати Динамо побили уболівальників Олександрії на НСК Олімпійський
Фанати Динамо побили уболівальників Олександрії на НСК Олімпійський Valeriy Ruchka
19.09.2021 10:21 2090 1
Учасниця Олімпійських ігор розкритикувала Федерацію легкої атлетики
Учасниця Олімпійських ігор розкритикувала Федерацію легкої атлетики Valeriy Ruchka
18.09.2021 20:58 2034
Золота рибка. Яна Клочкова оригінально відзначила річницю своєї перемоги на Олімпійських іграх
Золота рибка. Яна Клочкова оригінально відзначила річницю своєї перемоги на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
18.09.2021 17:54 1912
Усі голи першого туру групового етапу Ліги конференцій
Усі голи першого туру групового етапу Ліги конференцій Valeriy Ruchka
18.09.2021 13:28 1341
Прямі трансляції
Навколо спорту

Усик - Джошуа: анонс і прогноз на бій

Сьогодні 20:25 255 0
Усик - Джошуа: анонс і прогноз на бій

Джерело - Чемпiон.

25 вересня 2021 року, 23:00

Олександр Усик - Дерек Чісора
Tottenham Hotspur Stadium, Лондон (Велика Британія)

У суботу, 25 вересня 2021 року український суперважковаговик Олександр Усик (18-0, 13 КО) зустрінеться в рингу з чемпіоном за версіями WBA, WBO і IBF британцем Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

Олександр Усик

Абсолютний чемпіон, переможець Всесвітньої боксерської суперсерії, рекордсмен за швидкістю завоювання звання абсолюту. У скарбничці Усика хороша колекція перемог: над Тоні Беллью, Муратом Гассієвим, Майрісом Бріедісом, Марко Хуком...але все це в іншій ваговій категорії.

А ось в хевівейті в активі Усика тільки дві перемоги: дострокова над Чеззом Візерспуном і рішенням суддів над Дереком Чісорою. 

Український боксер підходить до майбутнього поєдинку непереможеним, проте бій з Джошуа обіцяє стати найсерйознішим випробуванням в його кар'єрі. Через різницю в габаритах і ударній потужності Усику доведеться багато рухатися, постійно контратакуючи, щоб дожити до останніх раундів і вирвати перемогу за очками.

Останні 5 поєдинків

31 жовтня 2020 / Дерек Чісора / Перемога / Рішенням суддів

12 жовтня 2019 / Чазз Візерспун / Перемога / Відмова від продовження поєдинку

10 листопада 2018 / Тоні Беллью / Перемога / KO

21 липня 2018 / Мурат Гассієв / Перемога / Рішенням суддів

27 січня 2018 / Майріс Бріедіс / Перемога / Рішенням суддів

Ентоні Джошуа

Звісно, фаворитом цього поєдинку є саме Джошуа. Найімовірніше, Джошуа буде працювати першим номером, максимально використовуючи перевагу в габаритах і ударній потужності. Британець розуміє, що Усик буде намагатися уникати прямого зіткнення, тому постарається максимально урізати супернику простір для пересування в рингу. Якщо Джошуа вдасться затиснути Олександра біля канатів, претенденту доведеться туго.

У разі перемоги над Усиком, Джошуа остаточно реабілітується після першої поразки в бою з Руїсом. Крім того, багато фанатів боксера не особливо вражені його перемогою над болгарином Пулєвим, чиї боксерські навички навіть близько не можна порівняти з підготовкою британця. Так що Джошуа явно заборгував фанам перемогу над одним з топів.

Останні 5 поєдинків

12 грудня 2020 / Кубрат Пулєв / Перемога / Нокаут

7 грудня 2019 / Енді Руїс / Перемога / Рішенням суддів

1 червня 2019 / Енді Руїс / Поразка / Нокаут

22 вересня 2018 / Олександр Повєткін / Перемога / Нокаут

31 березня 2018 / Джозеф Паркер / Перемога / Рішенням суддів

Статистика

Ентоні Джошуа дебютував на професійному рівні у 2013 році. Відтоді він провів 25 поєдинків і переміг в 24 з них, здобувши 22 перемоги нокаутом.

Олександр Усик провів 18 професійних поєдинків і здобув 18 перемог, 13 з яких він здобув нокаутом. Українець виступав в напівважкій, першій важкій і важкій вазі.

Попередні бої

Останній свій бій Ентоні Джошуа провів 12 грудня 2020 року. Тоді Ентоні захистив пояс чемпіона світу за версією IBF проти обов'язкового претендента болгарина Кубрата Пулєва. Бій, в якому Пулєв в третьому раунді двічі побував в нокдауні, закінчився нокаутом болгарина в дев'ятому раунді.

Усик востаннє бився 31 жовтня 2020 року, українець провів поєдинок проти інтерконтинентального чемпіона за версією WBO британця Дерека Чісори. Бій завершився перемогою Олександра Усика одностайним рішенням суддів.

Час

Очікується, що боксери вийдуть на ринг близько о 23:45 за Києвом.

Трансляція

Пряма трансляція на території Україні в медіасервісі Megogo. Також прямий ефір поєдинку Усик - Джошуа онлайн дивіться на нашому сайті.. Також наш сайт проведе для вас текстовий онлайн.

Прогноз букмекерів

Ставки на перемогу Джошуа приймають з коефіцієнтом 1.48. Тоді як успіх українця оцінюється котируванням 2.90. На нічию дають - 21.0.

На виграш Джошуа нокаутом пропонують коефіцієнт 1.90, на перемогу Усика аналогічним чином - 8.00. 

Прогноз Чемпіона

Перемога Джошуа нокаутом.

Коментарі ()