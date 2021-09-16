Всесвітня боксерська асоціація (WBA) призначила промоутерські торги щодо бою чемпіона організації в найлегшій вазі Артема Далакяна (20-0, 14 КО) з тимчасовим володарем титулу Луїсом Консепсьйон (39-8, 28 КО) на 27 вересня з ініціативи команди українця.

Про це заявив президент компанії Union Boxing Promotion Юрій Рубан.

"Складно домовитися з командою, коли твої опоненти мовчать. На всі наші листи і офіційні пропозиції табір Консепсьйон не дав жодної відповіді. Ми ініціювали дострокові торги, не чекаючи закінчення переговорного часу.

Нам відомо, що Луїс Консепсьон відновлюється після травми і, таким чином, вони намагаються відтягнути дату бою, знаючи, що наш чемпіон вже приступив до підготовки", - зазначив Рубан.