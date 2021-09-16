Джерело - TheRingDigital.
У майбутньому поєдинку володар поясів WBA, WBO і IBF в суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа може програти українцю Олександру Усику.
Про це заявив колишній промоутер Віталія та Володимира Кличків Том Леффлер.
"Це буде відмінний бій. Мені подобається Усик, і я вважаю, що він має найнеорденарніший і складних для суперників стилів.
Я не знаю, хто працює з Джошуа в якості спаринг-партнерів, але Усик - швидкий боксер, він лівша, який може добре вдарити.
Актуально: Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Всі бачили, наскільки Олександр підвищив свій рівень в бою з Гассіевим, він повністю домінував в тому поєдинку.
Якщо чесно, мене абсолютно не здивує, якщо Усик влаштує апсет і поб'є Джошуа", - заявив Роблес.
Нагадаємо, бій Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні (Велика Британія) на стадіоні Тоттенгема.