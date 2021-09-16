У майбутньому поєдинку володар поясів WBA, WBO і IBF в суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа може програти українцю Олександру Усику.

Про це заявив колишній промоутер Віталія та Володимира Кличків Том Леффлер.

"Це буде відмінний бій. Мені подобається Усик, і я вважаю, що він має найнеорденарніший і складних для суперників стилів.

Я не знаю, хто працює з Джошуа в якості спаринг-партнерів, але Усик - швидкий боксер, він лівша, який може добре вдарити.