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Леффлер: Не здивуюся, якщо Усик поб'є Джошуа

Сьогодні 21:09 344 0
На думку фахівця в Усика складний для суперників стиль
Леффлер: Не здивуюся, якщо Усик поб'є Джошуа
#Усик, #Джошуа

Джерело - TheRingDigital.

У майбутньому поєдинку володар поясів WBA, WBO і IBF в суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа може програти українцю Олександру Усику.

Про це заявив колишній промоутер Віталія та Володимира Кличків Том Леффлер.

"Це буде відмінний бій. Мені подобається Усик, і я вважаю, що він має найнеорденарніший і складних для суперників стилів.

Я не знаю, хто працює з Джошуа в якості спаринг-партнерів, але Усик - швидкий боксер, він лівша, який може добре вдарити.

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Всі бачили, наскільки Олександр підвищив свій рівень в бою з Гассіевим, він повністю домінував в тому поєдинку.

Якщо чесно, мене абсолютно не здивує, якщо Усик влаштує апсет і поб'є Джошуа", - заявив Роблес.

Нагадаємо, бій Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні (Велика Британія) на стадіоні Тоттенгема.

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