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Промоутер Вихриста: Віктор у майбутньому затьмарить Усика

Сьогодні 16:39 408 0
Вихрист буде битися в андеркарді бою Ф'юрі - Вайлдер
Промоутер Вихриста: Віктор у майбутньому затьмарить Усика
#Вихрист, #Усик

Джерело - Sky Sports.

Промоутер суперваговика Віктора Вихриста (Фауста) Ерол Чейлан прогнозує успішну кар'єру українського боксера.

Про це заявив сам промоутер.

"Для Віктора це ідеальна можливість показати себе світові. Упевнений, фани полюблять бокс Вихриста. Думаю, Віктор в майбутньому стане чемпіоном і навіть затьмарить Усика", - сказав Чейлан.

Вихрист провів в професіоналах 7 боїв і здобув 7 перемог.

Раніше, Віктор Вихрист 9 жовтня в андеркарді бою Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер проведе бій проти Майка Маршалла.

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