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Навколо спорту

Красюк: Майбутнє Берінчика залежить від бою Лопеса і Камбососа

Сьогодні 10:47 27 0
Олександр Красюк прокоментував кар'єру Дениса Берінчика
Красюк: Майбутнє Берінчика залежить від бою Лопеса і Камбососа
#Берінчик

Джерело - sport.ua.

Майбутнє володаря поясу WBO International Дениса Берінчика залежиться від бою Лопес - Камбосос.

Про це розповів український спортивний функціонер Олександр Красюк.

"Ми не можемо будувати грандіозні чемпіонські плани Дениса Берінчика, поки не відбудеться бій Теофімо Лопеса з Джорджем Камбососом. Але при цьому у нас є і хороші новини - Берінчик знаходиться в рейтингу WBO на 3-й позиції. Ця позиція незмінна, тому що Берінчик протягом декількох років 5 раз бився за титул WBО. Він захистив свій регіональний титул, який за статусом є найвищим серед всіх регіональних титулів WBО.

Зараз у нас є всі аргументи, для того, щоб Денис утримував свою позицію. Дуже солідні аргументи згідно всіх регуляцій Всесвітньої боксерської організації, що Денис буде наступним претендентом. Для мене це питання навіть не стоїть, воно для мене закрите. Відкритим питанням є лише те, коли це станеться.

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Як закінчиться бій з Камбососом, від цього будуть залежати подальші дії. Чи буде Ломаченко проводити реванш з Лопесом, якщо той виграє. Якщо ні, то Камбосос як новий чемпіон буде зобов'язаний справлятися з цими поясами. Дуже багато невідомих. Зараз питання до Дениса залишається лише одне - що робити далі? В кінці листопада або початку грудня цього року ми плануємо провести для Дениса поєдинок. Знову ж з суперником з топ-15. Для того щоб не просто закріпити, а бетоном залити його позицію, щоб не було ніяких зловживань, і щоб ні у кого не виникла можливість позбавити його можливості здобути право на статус обов'язкового претендента і битися з чемпіоном. Залишається чекати і боксувати", - сказав Красюк.

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