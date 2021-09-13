Американець залишився незадоволений суддівством у поєдинку з ексчемпіоном UFC

Джерело - Bad Left Hook.

Колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Евандер Холіфілд не постраждав у бою проти колишнього чемпіона UFC у напівважкій вазі Вітора Белфорт.

Про це заявив сам легендарний американський боксер.

"Я не постраждав в цьому бою. Не було жодного удару, який би потряс мене. Так, Белфорт дійсно сильний. Він доніс удар і я впав. Сумно трохи, але що є, то є. Я думаю, що це була погана зупинка. Рефері не треба було закінчувати поєдинок так швидко. Цілком можливо, у Белфорт є майбутнє в боксі. Зрозуміло, що мені складно боксувати після такого простою. Моя головна помилка в тому, що дозволив йому підійти надто близько", - зазначив Холіфілд.

Нагадаємо, Холіфілд вийшов на ринг уперше з 2011 року. В активі американця 44 перемоги (29 - нокаутом), 11 поразок і дві нічиї. Белфорт в ММА здобув 26 перемог і зазнав 14 поразок. Холіфілд програв технічним раундом у .