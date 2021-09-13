Промоутер - про свої очікування від бою у Лондоні

Чемпіон WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) у бою з українцем Олександром Усиком (18-0, 13 КО) має бути фаворитом.

Про це заявив промоутер Френк Воррен.

"Джошуа повинен бути фаворитом. Він набагато більший, і він великий панчер. Якщо Джошуа не позбудеться від нього до 5 або 6 раундів і проведе повний бій... Якщо бій пройде 12 раундів, я б вважав за краще вибрати перемогу Усика рішенням.

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Усик дуже розумний боєць. Він знає, як Джошуа буде битися. Він може задати Джошуа багатьох проблем. Я сподіваюся, він не задасть, тому що ми хочемо великий бій між Ф'юрі і Джошуа", - сказав Воррен.

Бій між Усиком і Джошуа за три титули в суперважкій вазі відбудеться 25 вересня в Лондоні.