В Одесі відбувся чемпіонат України з боксу

Джерело - Чемпiон.

В Одесі відбулися фінальні поєдинки Чемпіонату України з боксу серед чоловіків. Змагання, які є головним національним стартом року для українських боксерів, проходили протягом п’яти днів у Південній Пальмірі та зібрали близько 200 найсильніших спортсменів країни. Переможці визначалися у 13 вагових категоріях.

Перемогу у командному заліку Чемпіонату України здобула збірна Харківської області, представники якої завоювали 7 нагород (3 золоті, 1 срібна та 3 бронзові). Друга сходинка – у збірної Одеської області (2-0-3), третє місце посіла збірна Київської області (1-2-3).

Пропонуємо до вашої уваги список медалістів в усіх вагових категоріях.

46-48 кг

1.Тишковець Андрій (Львівська обл.)

2. Єфимович Андрій (м. Київ)

3. Лопушенко Андрій (Київська обл.)

51 кг

1. Замотаєв Дмитро (Запорізька обл.)

2. Корнєєв Олександр (Донецька обл)

3. Куротчин Назар (Львівська обл.), Дорошенко Стас (Одеська обл.)

54 кг

1. Набієв Ельмір (Миколаївська обл.)

2. Білостоцький Ростислав (Донецька обл.)

3. Коновальчук Володимир (Одеська обл.), Стас Владислав (Кіровоградська обл.)

57 кг

1. Ветошкін Владислав (Хмельницька обл.)

2. Дзязько Михайло (м. Київ)

3. Чулячеєв Олег (Житомирська обл.), Власюк Максим (Вінницька обл.)

60 кг

1. Жигаров Максим (Вінницька обл.)

2. Черняк Дмитро (Луганська обл.)

3. Бондарчук Тарас (Київська обл.), Шестак Юрій (Харківська обл.)

63,5 кг

1. Песоцький Денис (Чернігівська обл.)

2. Меленюк Олександр (Херсонська обл.)

3. Шепелюк Юрій (Рівненська обл.), Ковтун Ігор (Вінницька обл.)

67 кг

1. Петров Віктор (Тернопільська обл.)

2. Харциз Ярослав (Харківська обл.)

3. Алієв Ельвін (Київська обл.), Клим Вадим (Чернівецька обл.)

71 кг

1. Захареєв Юрій (Одеська обл.)

2. Самофалов Ярослав (Київська обл.)

3. Куля Дмитро (Львівська обл.), Альмахмуд Алік (Одеська обл.)

75 кг

1. Папакін Іван (Київська обл.)

2. Токарчук Олексій (Вінницбка обл.)

3. Тимошенко Андрій (Чернігівська обл.), Акілов Пилип (Донецька обл.)

80 кг

1. Толмачов Богдан (Харківська обл.)

2. Сапун Іван (м. Київ)

3. Коц Максим (Харківська обл.), Рибалко Дмитро (Донецька обл.)

86 кг

1. Горсков Сергій (Харківська обл.)

2. Ісаков Андрій (Вінницька обл.)

3. Градов Богдан (Львівська обл.), Васютін Роман (Харківська обл.)

92 кг

1. Мартон Роберт (Харківська обл.)

2. Павловський Євген (Полтавська обл.)

3. Пилипчук Олександр (м. Київ), Карцан Аркадій (Хмельницька обл.)

+92 кг

1. Рогава Цотне (Одеська обл.)

2. Ловчинський Дмитро (Київська обл.)

3. Стоянчев Кирило (Запорізька обл.), Гриців Олександр (Львівська обл.)