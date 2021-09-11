Сондерс назвав умову для повернення на ринг

Колишній чемпіон у суперсередньому дивізіоні Біллі Джо Сондерс (30-1, 14 КО) готовий провести бій проти потенційного суперника, але лише за певні гроші.

Про це заявив сам боксер.

"Якщо цей бій відбудеться, то тільки для фанатів. Але особисто я в ньому не потребую. Єдиний поєдинок, заради якого я повернуся, той, за який заплатять бажані мною гроші. Чи не буде такого, то я не стану домовлятися про бій.

Я фінансово забезпечений. Мене може зацікавити бій лише за правильні гроші, і я б зробив це більше для фанатів, ніж для чогось іншого", - зазначив Сондерс.