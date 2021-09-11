Джошуа: У мене не було думки відмовитися від бою з Усиком

Британець не хотів залишати чемпіонський пояс вакантним

Джерело - iFL TV.

Чемпіон WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа ніколи не планував відмовитися від поєдинку з Олександром Усиком.

Про це заявив сам британський боксер.

"Я взагалі не думав про те, щоб звільнити титул WBO. Навіщо це робити? Кожен бій буде важким. Якби я зробив титул вакантним, то заради чого? Так що в цьому не було ніякого сенсу. Насправді не було ніяких причин, мене не очікували більші бої.

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Нас чекають великий поєдинок. З поясами або без, але це відмінний бій, правильно? Титули роблять його ще більш цікавим", - сказав Джошуа.

Нагадаємо, бій Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні (Велика Британія) на стадіоні Тоттенгема.