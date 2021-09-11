Абсолютний чемпіон світу хоче рухатися далі

Джерело - Bad Left Hook.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) не збирається проводити другий бій з Василем Ломаченком (15-2, 11 КО).

Про це він заявив порталу Bad Left Hook.

"Немає сенсу битися з Ломаченком. Я йду вперед, ось і все. Продовжую рухатися вперед. На все є свої причини, це дійсно так. Я побив людину, яку всі називали справжнім чоловіком. Коли справи пішли погано, він відступив", - заявив боксер.

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"Вся справа в моєму бажанні рухатися до більшого, до кращого, до слави, і слава потрібна для того, щоб виростити інших хлопців, молодь, нове покоління. Тому я називаю це "переворотом", - сказав Лопес.

Нагадаємо, Обама може прокоментувати бій Лопес - Камбосос.