Маклін назвав фаворита бою Усик - Джошуа

Боксер не сумнівається в перемозі Джошуа

Джерело - Boxing Social.

Ентоні Джошуа здобуде впевнену перемогу над українським боксером Олександром Усиком, яка увійде в історію спорту.

Про це заявив колишній претендент на титул чемпіона світу Метью Маклін.

"Не можу сказати, чи стане перемога над Усиком кращої в кар'єрі Джошуа. Потрібно дивитися, як буде розвиватися хід бою. Знищить чи Джошуа його за 5-6 раундів, немов кілер, або ж це буде близький, суперечливий бій. Сумніваюся, що поєдинок вийде суперечливим. Мені здається, що Джошуа його зупинить, і це буде одна з його найкращих перемог.

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Перемога над Повєткіним була хорошою. Перемога в реванші з Руїсом теж. У бою з Кличком Джошуа досяг відмінної перемоги. У нього було багато хороших перемог. І ця однозначно увійде в їх число", - сказав Маклін.

Нагадаємо, бій Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні.