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Менеджер Джойса: Джошуа знищить Усика

Сьогодні 20:39 450 0
Джонс поділився очікуваннями від майбутнього бою
Менеджер Джойса: Джошуа знищить Усика
#Усик, #Джошуа

Джерело - Behind The Gloves.

У майбутньому поєдинку володар поясів WBA, WBO і IBF в суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа нокаутує українця Олександра Усика.

Про це заявив менеджер Джо Джойса Сем Джонс

"Якщо чесно, я вважаю, що Джошуа знищить Усика. Так, я дійсно думаю, що він це зробить. Це мій прогноз, але, знову ж таки, чим довше триватиме бій, тим це буде вигідніше для Усика.

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Джошуа не можна дозволяти Усіку увійти в свій ритм. Але я впевнений, що Ентоні переможе нокаутом", - сказав Джонс.

Нагадаємо, бій Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні (Велика Британія) на стадіоні Тоттенгема.

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