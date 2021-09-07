Менеджер Джойса: Джошуа знищить Усика

Джерело - Behind The Gloves.
У майбутньому поєдинку володар поясів WBA, WBO і IBF в суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа нокаутує українця Олександра Усика.
Про це заявив менеджер Джо Джойса Сем Джонс
"Якщо чесно, я вважаю, що Джошуа знищить Усика. Так, я дійсно думаю, що він це зробить. Це мій прогноз, але, знову ж таки, чим довше триватиме бій, тим це буде вигідніше для Усика.
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Джошуа не можна дозволяти Усіку увійти в свій ритм. Але я впевнений, що Ентоні переможе нокаутом", - сказав Джонс.
Нагадаємо, бій Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні (Велика Британія) на стадіоні Тоттенгема.