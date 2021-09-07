Менеджер Джойса: Джошуа знищить Усика

У майбутньому поєдинку володар поясів WBA, WBO і IBF в суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа нокаутує українця Олександра Усика.

Про це заявив менеджер Джо Джойса Сем Джонс

"Якщо чесно, я вважаю, що Джошуа знищить Усика. Так, я дійсно думаю, що він це зробить. Це мій прогноз, але, знову ж таки, чим довше триватиме бій, тим це буде вигідніше для Усика.