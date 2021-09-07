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Лапін: Бій проти Усика стане найскладнішим для Джошуа

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Лапін: Бій проти Усика стане найскладнішим для Джошуа
#Лапін, #Усик, #Джошуа

Джерело - Boxing911.

У першій половині бою Олександру Усика варто вимотати Ентоні Джошуа.

Про це заявив український боксер Даніель Лапін.

"Для Джошуа це буде найскладніший бій. Як мінімум, функціонально йому буде дуже важко. Я не бачив, щоб хтось міг протиставити йому такий темп. Думаю, Олександр це зробить.

Раундів 5-6 Олександру взагалі не варто підставлятися, щоб просто вимотати Ентоні.

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Якщо все вийде, то у Джошуа буде вже мінімум шансів. Решта раундів, думаю, Саня виграє з великим розривом, а то й затягає його темпом до такої міри, що той просто відмовиться.

Люди кажуть, що в Олександра немає удару, хоча це маячня повна. Там є дуже сильний удар. Плюс хороша динаміка", - заявив Лапін.

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