У першій половині бою Олександру Усика варто вимотати Ентоні Джошуа.

Про це заявив український боксер Даніель Лапін.

"Для Джошуа це буде найскладніший бій. Як мінімум, функціонально йому буде дуже важко. Я не бачив, щоб хтось міг протиставити йому такий темп. Думаю, Олександр це зробить.

Раундів 5-6 Олександру взагалі не варто підставлятися, щоб просто вимотати Ентоні.