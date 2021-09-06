Пітер Ф'юрі: Немає легких способів перемогти Усика

Тренер висловився про майбутній титульному поєдинку в суперважкій вазі

Джерело - Boxing UK.

У поєдинку з українцем Олександром Усиком чемпіону світу за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа буде дуже складно.

Про це заявив тренер Пітер Ф'юрі.

"Олександр чудово діє на дистанції, але він також відмінно рухається і відходить назад. Якщо ти великий боєць, то не зможеш просто стояти без діла. Усик дуже добре пересувається по рингу. Немає легких способів перемогти такого боксера, як він. Немає такого плану на бій, я впевнений в цьому.

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В кінцевому підсумку все зводиться до того, у кого виявиться більше мужності. Але у Джошуа теж є непогані шанси. Ми знаємо, який міццю володіє Ентоні, так що це може стати поворотним фактором в цьому бою", - зазначив Пітер Ф'юрі.

Нагадаємо, бій Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні Тоттенхем Готспур.