Менеджер оцінив підготовку боксера до поєдинку проти Усика

Джерело - SecondsOut.

Чемпіон WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа проводить підготовку до бою проти українця Олександра Усика у чудовій атмосфері.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Джошуа набрав приголомшливу форму. Я дуже пишаюся його поведінкою під час тренувального табору. В залі у Ентоні відмінна атмосфера. Вони працюють з британської збірної, так що зараз там шумно. Але все спаринг-партнери тренуються, працюють разом, щоб Джошуа став краще і підготувався.

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Він у відмінній формі. Люди обговорюють, чи не занадто він легкий, не занадто важкий. Джошуа просто тренується так, як вважає за потрібне для цього бою, і його вага такою, якою є. Я думаю, ви побачите його відмінний виступ в бою з Усиком", - сказав Гірн.

Нагадаємо, бій Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні (Велика Британія) на стадіоні Тоттенгема.