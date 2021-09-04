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Гірн: Джошуа набрав приголомшливу форму

Сьогодні 17:42 240 0
Менеджер оцінив підготовку боксера до поєдинку проти Усика
Гірн: Джошуа набрав приголомшливу форму
#Гірн, #Усик, #Джошуа

Джерело - SecondsOut.

Чемпіон WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа проводить підготовку до бою проти українця Олександра Усика у чудовій атмосфері.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Джошуа набрав приголомшливу форму. Я дуже пишаюся його поведінкою під час тренувального табору. В залі у Ентоні відмінна атмосфера. Вони працюють з британської збірної, так що зараз там шумно. Але все спаринг-партнери тренуються, працюють разом, щоб Джошуа став краще і підготувався.

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Він у відмінній формі. Люди обговорюють, чи не занадто він легкий, не занадто важкий. Джошуа просто тренується так, як вважає за потрібне для цього бою, і його вага такою, якою є. Я думаю, ви побачите його відмінний виступ в бою з Усиком", - сказав Гірн.

Нагадаємо, бій Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні (Велика Британія) на стадіоні Тоттенгема.

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