Джерело - Чемпіон.
Український суперважковаговик Владислав Сіренко проведе поєдинок проти росіянина Олександра Устинова не 18 вересня.
Про це повідомляє Інстаграм b1.boxing.
Бій відбудеться 10 вересня в Парижі. Спочатку боксери повинні були боксувати 4 вересня в болгарському місті Варна.
Потім бій перенесли на 18 вересня в місто Пловдив, Болгарія.
Промоутерська компанія українця В1 Boxing повідомляє, що перенесення відбулося через причини, що не залежать від них.
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Нагадаємо, на кону стоятиме титул чемпіона за версією WBC Asia, яким володіє Сіренко.