 Бій Сіренко - Устінов перенесли на іншу дату | Бокс | Champion.com.ua
Шевченко: Ми не збиралися йти зі збірної України
Вчора 21:38 5799 6
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Сьогодні 16:01 173889 4
Україна - Франція: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:59 4436
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 5 вересня
Сьогодні 14:00 1192
Ботурчук здобула третю срібну медаль на Паралімпіаді у Токіо
Сьогодні 13:42 412
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 4 вересня
Сьогодні 13:35 6779
Мажула завоювала срібну медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 06:37 578
Цвєтов став срібним призером Паралімпіади
Сьогодні 06:26 605
Збірна України програла Сербії на чемпіонаті Європи
Вчора 23:32 1799
Світоліна впевнено перемогла росіянку у третьому колі US Open
Вчора 23:26 2398 2
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Футболісти збірної Англії пивом відзначили забитий гол просто під час матчу
Футболісти збірної Англії пивом відзначили забитий гол просто під час матчу Андрій Дунець
Сьогодні 15:25 210
Без купюр. Відверте інтерв'ю Андрія Шевченка про контракт з УАФ
Без купюр. Відверте інтерв'ю Андрія Шевченка про контракт з УАФ Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:29 311 1
Наймиліше відео дня. Батько поцілунком благословив сина на гру у збірній
Наймиліше відео дня. Батько поцілунком благословив сина на гру у збірній Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:51 539
Хороша традиція. Петраков та П'ятов провели пресконференцію українською
Хороша традиція. Петраков та П'ятов провели пресконференцію українською Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:50 395
Шевченко провів символічне вкидання перед матчем Донбасу в Лізі чемпіонів
Шевченко провів символічне вкидання перед матчем Донбасу в Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 21:01 885
Олександр Хижняк одружився
Олександр Хижняк одружився Андрій Твердохліб
02.09.2021 14:14 1764
Роналду повернувся в Манчестер, на Олд Трафорді на нього чекає справжнє безумство
Роналду повернувся в Манчестер, на Олд Трафорді на нього чекає справжнє безумство Андрій Твердохліб
02.09.2021 13:22 1321
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі Андрій Твердохліб
02.09.2021 13:10 2530
Гол тижня? Sky Sports у захваті від голу Яремчука в ворота Казахстану
Гол тижня? Sky Sports у захваті від голу Яремчука в ворота Казахстану Андрій Твердохліб
02.09.2021 11:18 3032
Початок легенди. 56 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру
Початок легенди. 56 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру Андрій Твердохліб
02.09.2021 10:51 3767
Прямі трансляції
Навколо спорту

Бій Сіренко - Устинов знову перенесли

Сьогодні 15:43 115 0
Бій відбудеться 10 вересня в Парижі
Бій Сіренко - Устинов знову перенесли
#Сіренко, #Устинов

Джерело - Чемпіон.

Український суперважковаговик Владислав Сіренко проведе поєдинок проти росіянина Олександра Устинова не 18 вересня.

Про це повідомляє Інстаграм b1.boxing.

Бій відбудеться 10 вересня в Парижі. Спочатку боксери повинні були боксувати 4 вересня в болгарському місті Варна.

Потім бій перенесли на 18 вересня в місто Пловдив, Болгарія.

Промоутерська компанія українця В1 Boxing повідомляє, що перенесення відбулося через причини, що не залежать від них.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений B1 Boxing (@b1.boxing)

Нагадаємо, на кону стоятиме титул чемпіона за версією WBC Asia, яким володіє Сіренко.

Коментарі ()