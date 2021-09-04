Бій відбудеться 10 вересня в Парижі

Джерело - Чемпіон.

Український суперважковаговик Владислав Сіренко проведе поєдинок проти росіянина Олександра Устинова не 18 вересня.

Про це повідомляє Інстаграм b1.boxing.

Бій відбудеться 10 вересня в Парижі. Спочатку боксери повинні були боксувати 4 вересня в болгарському місті Варна.

Потім бій перенесли на 18 вересня в місто Пловдив, Болгарія.

Промоутерська компанія українця В1 Boxing повідомляє, що перенесення відбулося через причини, що не залежать від них.

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Нагадаємо, на кону стоятиме титул чемпіона за версією WBC Asia, яким володіє Сіренко.