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Джошуа: Я чекаю бою з Усиком

Сьогодні 15:41 230 0
Ентоні Джошуа прокоментував підготовку до бою проти Олександра Усика
Джошуа: Я чекаю бою з Усиком
Фото - gettyimages
#Джошуа, #Усик

Джерело - espreso.tv.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) у бою проти Олександра Усика (18-0, 13 КО) влаштує справжнє шоу для уболівальників.

Про це розповів сам боксер.

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"Чим краще готуєшся, тим краще можеш реалізувати свою стратегію. У моїй голові правильні думки. Я чекаю цього поєдинку. Я благословенний тим, що виявився в позиції, в якій я з гордістю ношу звання чемпіона світу. Я виконаю хорошу роботу. Забезпечу собі відмінну підготовку, щоб влаштувати гарне шоу для вболівальників і переконатися, що у мене буде хороший бій", - сказав Джошуа.

Бій між британцем та українцем відбудеться 25 вересня у Лондоні.

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