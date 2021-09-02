Джошуа: Я чекаю бою з Усиком

Ентоні Джошуа прокоментував підготовку до бою проти Олександра Усика

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) у бою проти Олександра Усика (18-0, 13 КО) влаштує справжнє шоу для уболівальників.

Про це розповів сам боксер.

Актуально: Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків

"Чим краще готуєшся, тим краще можеш реалізувати свою стратегію. У моїй голові правильні думки. Я чекаю цього поєдинку. Я благословенний тим, що виявився в позиції, в якій я з гордістю ношу звання чемпіона світу. Я виконаю хорошу роботу. Забезпечу собі відмінну підготовку, щоб влаштувати гарне шоу для вболівальників і переконатися, що у мене буде хороший бій", - сказав Джошуа.

Бій між британцем та українцем відбудеться 25 вересня у Лондоні.