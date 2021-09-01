Top Rank анонсував бій Геррінга і Стівенсона

Буде бій за звання чемпіона світу у другій напівлегкій вазі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонський бій Джамеля Геррінга і Шакура Стівенсона відбудеться 23 жовтня в Атланті.

Про це повідомляє пресслужба промоутерської компанії Top Rank.

В андеркарді також поб'ється Ніко Алі Волш - онук Мухаммеда Алі, який проведе другий професійний бій.

Американці поб'ються за титул чемпіона світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO, який утримує Геррінг (23-2, 11 KO).

Стівенсон (16-0, 8 KO), ексчемпіон світу в напівлегкій вазі, підходить до поєдинку в статусі тимчасового чемпіона і обов'язкового претендента після зміни ваговій категорії.

Геррінг провів останній бій у квітні, коли технічним нокаутом переміг британця Карла Фрамптон.

Раніше, онук Мухаммеда Алі розпочав кар'єру з ефектного нокауту.