Промоутер назвав мету Джошуа

Джерело - sport.ua.
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) після бою проти Олександра Усика (18-0, 13 КО) повинен націлюватися на об'єднання титулів.
Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.
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"Мета Джошуа - здобути останній пояс цієї ваги. Це не стільки про Ф'юрі, скільки про сам пояс і можливість зібрати всі титули.
Спершу Ентоні повинен подбати про Усика. Це буде дуже важкий бій. А далі вже Вайлдер або Ф'юрі і бій за всі титули", - сказав Гірн.
Бій між британцем та українцем відбудеться 25 вересня у Лондоні.