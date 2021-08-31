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Навколо спорту

Промоутер назвав мету Джошуа

Сьогодні 15:12 138 0
Едді Гірн прокоментував майбутні бої Ентоні Джошуа
Промоутер назвав мету Джошуа
#Джошуа

Джерело - sport.ua.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) після бою проти Олександра Усика (18-0, 13 КО) повинен націлюватися на об'єднання титулів.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

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"Мета Джошуа - здобути останній пояс цієї ваги. Це не стільки про Ф'юрі, скільки про сам пояс і можливість зібрати всі титули.

Спершу Ентоні повинен подбати про Усика. Це буде дуже важкий бій. А далі вже Вайлдер або Ф'юрі і бій за всі титули", - сказав Гірн.

Бій між британцем та українцем відбудеться 25 вересня у Лондоні.

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