Дюбуа бажає провести бій за чемпіонський пояс

Джерело - Boxing Scene.
Британський проспект суперважкого дивізіону Даніель Дюбуа хоче провести поєдинок за чемпіонський пояс після перемоги над Джо Кусумано.
Про це заявив сам боксер.
"Мені ніхто не платить за те, що я перевиконую свій план. Я показав відмінний виступ, і у мене був найкращий в житті тренувальний табір.
Мені хочеться отримати бій за титул чемпіона світу. Я бажаю боротися з кращими. Незабаром я це роздобути. Хто б не був моїм наступним суперником, я бажаю битися за звання чемпіона світу", - зазначив Дюбуа.
Нагадаємо, Дюбуа був тимчасовим чемпіоном WBA, проте організація анулювала всі свої тимчасові титули. Таким чином, імовірним суперником британця стане регулярний чемпіон WBA Тревор Браян.