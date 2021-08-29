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У Девіса відібрали чемпіонський пояс

Сьогодні 14:55 259 0
Американець наприкінці року також позбудеться ще одного титулу
У Девіса відібрали чемпіонський пояс
Фото Getty Images
#Девіс

Джерело - isport.ua.

Чемпіон WBA в трьох вагових категоріях Джервонта Девіс був позбавлений одного зі своїх титулів.

Про це повідомляє ESPN.

Всесвітня боксерська асоціація прийняла рішення позбавити Девіса звання суперчемпіона WBA в другій напівлегкій вазі.

Девісу дозволили утримувати титули WBA Regular в легкому і першій напівсередній вазі до наступного поєдинку, який повинен відбутися до кінця 2021 року. Після поєдинку в американця буде 48 годин, щоб звільнити один з поясів.

Нагадаємо, рішення про позбавлення титулів було прийнято в рамках ініціативи WBA щодо скорочення кількості чемпіонських поясів.

Раніше повідомлялося, що літак Джервонти Девіса розбився з боксером на борту.

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