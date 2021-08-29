У Девіса відібрали чемпіонський пояс

Американець наприкінці року також позбудеться ще одного титулу

Чемпіон WBA в трьох вагових категоріях Джервонта Девіс був позбавлений одного зі своїх титулів.

Про це повідомляє ESPN.

Всесвітня боксерська асоціація прийняла рішення позбавити Девіса звання суперчемпіона WBA в другій напівлегкій вазі.

Девісу дозволили утримувати титули WBA Regular в легкому і першій напівсередній вазі до наступного поєдинку, який повинен відбутися до кінця 2021 року. Після поєдинку в американця буде 48 годин, щоб звільнити один з поясів.

Нагадаємо, рішення про позбавлення титулів було прийнято в рамках ініціативи WBA щодо скорочення кількості чемпіонських поясів.

Раніше повідомлялося, що літак Джервонти Девіса розбився з боксером на борту.