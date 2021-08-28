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Дюбуа назвав переможця бою Джошуа - Усик

Сьогодні 08:53 73 0
Даніель Дюбуа прокоментував бій Джошуа - Усик
Дюбуа назвав переможця бою Джошуа - Усик
#Усик, #Джошуа

Джерело - isport.ua.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) виграє бій проти Олександра Усика (18-0, 13 КО).

Про це розповів британський боксер Даніель Дюбуа.

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"Хто виграє бій? Дивне питання. Джошуа, звичайно ж. У цьому немає ніяких сумнівів.

Хотів би я зустрітися з переможцем? Так. А ще я хотів би провести бій з тим, хто виграє інший мегафайт - з Тайсоном Ф'юрі або Деонтеєм Вайлдером", - відзначимо Дюбуа.

Бій між британцем та українцем відбудеться 25 вересня у Лондоні.

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