Джошуа готовий провести 15 раундів проти Усика

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) готовий провести проти українця Олександра Усика (18-0, 13 КО) 15 раундів.

Про це розповів сам боксер.

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"У цьому бою я буду підтягнутим. Я б'юся проти хлопця, який є "12-раундовим" бійцем. Так що буде нерозумно, якщо я вийду з великими м'язами, спраглими кисню. Я тренуюся в цьому таборі так, ніби мені належить пройти 15-раундовий бій. Я підійду до поєдинку в хороших кондиціях. Це ключ до перемоги", - сказав Джошуа.