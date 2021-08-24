Нельсон: Не можна передбачити результат бою Усик - Джошуа

Спеціаліст оцінив шанси боксерів на успіх

Джерело - The Sun.

Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Джоні Нельсон у поєдинку чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа та Олександра Усика не може назвати фаворита бою.

Про це заявив сам фахівець.

"Це важкий бій. Якщо хтось намагається сказати, що тут все ясно, то це не так. Ентоні потрібно переконатися, що він не допускає недооцінки Усика тільки тому, що це невеликий суперник. Одночасно Джошуа необхідно встановити свою владу, адже він великий, потужний, швидкий, атлетичний чемпіон світу в суперважкій вазі. Якщо він зробить це, то переможе.

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Звичайно, Джошуа може програти. Це може статися з кожним. Зараз Ентоні тренується в Шеффілді, де він повернувся до свого коріння. Він робить все можливе, щоб все пройшло як треба. Я знаю, що він сприймає цей бій дуже серйозно", - зазначив Нельсон.

Нагадаємо, Усик і Джошуа проведуть бій 25 вересня в Лондоні (Велика Британія) на стадіоні Тоттенгем Готспур.