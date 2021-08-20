Тренер Пакьяо: Вірю в перемогу Усика над Джошуа

Форчун розповів, як українець може завоювати чемпіонські пояси

Джерело - Behind The Gloves.

Тренер Менні Пакьяо з фізпідготовки Джастін Форчун у поєдинку з володарем титулів WBA, WBO і IBF в суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа віддає перевагу українцю Олександру Усику.

Про це заявив сам фахівець.

"Усик може перемогти Джошуа. Якщо йому вдасться триматися подалі від важких влучень, то він може перебоксувати Джошуа. Ентоні мене ніколи не вражав, а я вважаю його роботизованим і дерев'яним. Так що тут я за Усика.

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Мені хочеться перемоги Олександра. Усик - хороший хлопець, і його перемога відкриє надважкий дивізіон, завдяки чому ми отримаємо в цій вазі свіжу кров", - сказав Форчун.

Нагадаємо, Усик і Джошуа проведуть бій 25 вересня в Лондоні (Велика Британія) на стадіоні Тоттенгема.