 Тренер Пакьяо: Вірю в перемогу Усика над Джошуа | Бокс | Champion.com.ua
Зоря розгромно поступилася Рапіду в кваліфікації Ліги Європи
Вчора 23:50 2377 2
Скрипник пояснив поразку від Рапіда
Сьогодні 13:45 1887 4
Рейтинг WTA: Світоліна покинула ТОП-5
Сьогодні 12:25 137215
Ліга Європи. Рапід - Зоря 3:0: огляд матчу
Сьогодні 01:10 2345
Ліга Європи. Рапід - Зоря: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:19 4971
Ліга Європи. Рапід - Зоря 3:0. Як це було
Вчора 23:04 4325
Ліга Європи. Рапід - Зоря: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 23:04 5545
Де Брейне, Жоржиньйо та Канте претендують на звання найкращого гравця Європи
Вчора 17:43 1348
Визначилися пари третього етапу Кубка України
Вчора 17:30 2866
Ліга чемпіонів. Відео усіх голів за 18 серпня
Вчора 15:50 1181
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Українська Олімпійська чемпіонка стане суддею на відомому талант-шоу
Українська Олімпійська чемпіонка стане суддею на відомому талант-шоу Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:30 367
У США бейсболістові в голову влучив м'яч після потужного удару
У США бейсболістові в голову влучив м'яч після потужного удару Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:25 419
З Олімпійського зняли банери з фотографіями легенд Динамо
З Олімпійського зняли банери з фотографіями легенд Динамо Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:16 1196
Курйоз в Лізі Європи. Гравець Фенербахче не знайшов емблему клубу, щоб поцілувати її
Курйоз в Лізі Європи. Гравець Фенербахче не знайшов емблему клубу, щоб поцілувати її Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:39 531
Від уболівальників до військових. На репетиції параду виконали хіт про Путіна
Від уболівальників до військових. На репетиції параду виконали хіт про Путіна Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:06 691
До полтавського клубу завітали англійські блогери
До полтавського клубу завітали англійські блогери Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:11 367
Аргентинський футболіст забив фантастичний гол бісіклетою
Аргентинський футболіст забив фантастичний гол бісіклетою Андрій Твердохліб
Вчора 20:25 3797
Дружина півзахисника збірної України показала, що в неї було під весільною сукнею
Дружина півзахисника збірної України показала, що в неї було під весільною сукнею Андрій Твердохліб
Вчора 18:29 26936 3
Ліга чемпіонів. Відео усіх голів за 18 серпня
Ліга чемпіонів. Відео усіх голів за 18 серпня Андрій Твердохліб
Вчора 15:50 1173
Український призер Олімпіади назвав мову псячою і "забив стрілку" екснардепу в Москві
Український призер Олімпіади назвав мову псячою і "забив стрілку" екснардепу в Москві Андрій Дунець
Вчора 15:10 12106 6
Одеса зустрічає великий фінал «Кубок захисників України»
Одеса зустрічає великий фінал «Кубок захисників України» Андрій Твердохліб
Вчора 13:21 1303
Дівчина дня. Донька головного тренера збірної України - струнка білявка, відомий ді-джей
Дівчина дня. Донька головного тренера збірної України - струнка білявка, відомий ді-джей Андрій Твердохліб
Вчора 13:18 2037
Я не міг навіть мріяти про це: Зінченко зворушливо попрощався з Шевченком
Я не міг навіть мріяти про це: Зінченко зворушливо попрощався з Шевченком Андрій Твердохліб
Вчора 09:04 2579 2
*** твою мать: російський коментатор не втримався під час прямого ефіру
*** твою мать: російський коментатор не втримався під час прямого ефіру Андрій Твердохліб
Вчора 08:28 1487
У бікіні на тлі карпатських гір: зіркова українська спортсменка показала звабливу фігуру
У бікіні на тлі карпатських гір: зіркова українська спортсменка показала звабливу фігуру Андрій Твердохліб
Вчора 07:07 2569
Прямі трансляції
Навколо спорту

Тренер Пакьяо: Вірю в перемогу Усика над Джошуа

Сьогодні 16:39 396 0
Форчун розповів, як українець може завоювати чемпіонські пояси
Тренер Пакьяо: Вірю в перемогу Усика над Джошуа
#Усик, #Джошуа

Джерело - Behind The Gloves.

Тренер Менні Пакьяо з фізпідготовки Джастін Форчун у поєдинку з володарем титулів WBA, WBO і IBF в суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа віддає перевагу українцю Олександру Усику.

Про це заявив сам фахівець.

"Усик може перемогти Джошуа. Якщо йому вдасться триматися подалі від важких влучень, то він може перебоксувати Джошуа. Ентоні мене ніколи не вражав, а я вважаю його роботизованим і дерев'яним. Так що тут я за Усика.

Актуально: Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків

Мені хочеться перемоги Олександра. Усик - хороший хлопець, і його перемога відкриє надважкий дивізіон, завдяки чому ми отримаємо в цій вазі свіжу кров", - сказав Форчун.

Нагадаємо, Усик і Джошуа проведуть бій 25 вересня в Лондоні (Велика Британія) на стадіоні Тоттенгема.

Коментарі ()