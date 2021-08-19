Українського боксера засудили за вбивство

За смертельну травму працівнику УДО боксер отримав 7 років в'язниці

За завдання смертельної травми киянину співробітнику Управління державної охорони колишній професійний боксер Петро Очеретяний отримав 7 років позбавлення волі.

Про це розповіла речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

18 серпня Печерський районний суд виніс обвинувальний вирок, яким визнав спортсмена винним у нанесенні умисного тяжкого ушкодження та засудив до позбавлення волі строком на 7 років.

"Обвинувачений не визнав вину у нанесенні тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті потерпілого. Його позиція - це було вбивство з необережності. Однак чоловік все ж таки перерахував потерпілим - дружині та матері загиблого певну суму коштів. Цю обставину суд взяв до уваги, як пом’якшуючу. Враховуючи також наявність двох дітей і позитивні характеристики, суд призначив покарання у межах мінімальної санкції статті. Вважаємо, що таке покарання не є достатнім для виправлення та не відповідає тяжкості вчиненого кримінального правопорушення", - відзначила Максимець.

Нагадаємо, подія сталася вночі 02 січня 2019 року на Саперному полі у Печерському районі столиці. Чоловік, вигулюючи собак, переходив дорогу та побачив автомобіль, який проїжджав позаду нього. У подальшому, між чоловіком, водієм та пасажирами автомобіля виник словесний конфлікт з приводу того, що їх автомобіль, ледь не збив його собаку.

В ході конфлікту, чоловік завдав удару одному з пасажирів автомобіля в область правої частини обличчя – голову, чим заподіяв йому тілесні ушкодження у вигляді внутрішньочерепної травми.

Від отриманої травми потерпілий помер на місці. Зловмисник з місця події зник. Ним виявився місцевий житель, колишній професійний боксер.