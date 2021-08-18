Хижняк прийняв рішення з приводу кар'єри

Джерело - Чемпіон.
Боксер Олександр Хижняк, який поступився у фінальному поєдинку на Олімпіаді в Токіо, не бажає зараз переходити в професіонали.
Про це заявив сам боксер.
"Був впевнений, що цей шлях приведе до олімпійського золота. Але, знаєте, я пропустив той удар у фіналі. Якщо чесно, не бачив його навіть. Він прилетів нізвідки і влучив. Я швидко відновився, і рішення судді точно не розумію і не поділяю. І мені максимально допомагають, щоб я залишився на ще один олімпійський цикл і виграв золото в Парижі.
Потрібно продовжити шлях і залишитися в олімпійському боксі, щоб взяти золото. Але, звичайно, згадувати з приводу результату в Парижі не варто. Але ми плануємо і хочемо пройти, напевно, ще один олімпійський цикл і здобути золоту медаль в Парижі.
Думаю, продовжимо цей шлях", - сказав Хижняк.