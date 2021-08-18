Хижняк прийняв рішення з приводу кар'єри

Боксер вирішив залишитися в аматорах

Джерело - Чемпіон.

Боксер Олександр Хижняк, який поступився у фінальному поєдинку на Олімпіаді в Токіо, не бажає зараз переходити в професіонали.

Про це заявив сам боксер.