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Навколо спорту

WBC відкрило своє представництво в Україні

Сьогодні 18:19 162 0
WBC відкрило своє представництво в Україні

Джерело - Чемпiон.

Найпрестижніша організація професійного боксу в світі Всесвітня боксерська рада (WBC) відкрила представництво в Києві. Україна є одній із країн з найдавнішими боксерськими традиціями та історією, що тісно пов’язані з WBC. У 2004 році в Україні відбулося позачергове засідання правління WBC. Віталій Кличко  багато років був домінантним чемпіоном WBC, а у 2018 році з його подачі в Києві пройшла  одна з найбільш видовищних щорічних конвенцій WBC.

Україна — країна видатних чемпіонів світового масштабу та легендарних постатей у нашому спорті — зазначив президент WBC Маурісіо Сулейман. — Вона продовжує залишатися одним з невичерпних джерел талантів як на олімпійському, так і на професійному рівні. Сучасна історія може похвалитися іменами Віталія та Володимира Кличків, Олександра Гвоздика, Олександра Усика, Василя Ломаченка та Віктора Постола. Не кажучи вже про молоде покоління боксерів, які постійно завойовують нові титули WBC. Сьогодні боксери багатьох країн світу обирають саме Україну для проведення своїх поєдинків. Україна є боксерським центром Східної Європі. Важливим аспектом є робота, з підготовки та тренування боксерів-аматорів до їх переходу до професійного боксу, яка зараз проводиться в Україні

WBC переконана, що відкриття офіційного представництва в Україні, дасть потужний поштовх для розвитку професійного та аматорського боксу в регіоні, саме це є основною метою діяльності WBC Ukraine. Також очікується благодійна діяльність в рамках програми WBC Cares: відкриття  спортивних та боксерських залів для дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей. Діти зможуть безкоштовно займатися спортом та отримають мотивацію для досягнення нових цілей в житті. Не менш важливою задачею є розвиток у дітей чемпіонського способу мислення.

WBC - це новаторська організація, яка працює для здоров’я та добробуту спортсменів. — підкреслив президент WBC Маурісіо Сулейман. — Для нас це основа. Звичайно, ми будемо впроваджувати програми харчування, дієтології, гідратації, програму контролю ваги, програму "Чистий бокс" та сприятимемо підтримці боксерів на пенсії через Фонд Хосе Сулеймана.

"Для нас велика честь і відповідальність бути представниками WBC в Україні, — розповів президент WBC Ukraine Микола Ковальчук, який є відомим юристом у сфері спортивного права. —  Ми віримо в силу нашої команди, яка зможе розвивати бокс в Україні за підтримки WBC. Причому як професійний так і аматорський. Ми разом з Національніою лігою професійного боксу України на чолі з Михайлом Зав’яловим та Аліною Шатерніковою збираємося працювати над вдосконаленням законів в Україні для захисту спортсменів, запобіганню корупції, та забезпеченню рівних прав всім спортсменам. Ми усвідомлюємо, що необхідна нова політика щодо любительського боксу, рівні права для боксерів, відсутність корупції. Необхідно створити міст від аматорського до професійного боксу, оскільки це різні види спорту.  Україна має стати країною №1 в боксі в Європі, і для цього є всі можливості".

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