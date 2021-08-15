Українець виступить в андеркарді бою Усик - Джошуа

Джерело - Чемпiон.

Чемпіон IBF International в напівсередній вазі Максим Продан (19-0-1, 15 КО) проведе поєдинок в андеркарді найочікуванішого поєдинку осені - українця Олександра Усика і чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналі Boxing Social розповів британський промоутер Едді Гірн.

"В андеркарді бою Усик - Джошуа ми хочемо влаштувати повернення Каллума Сміта в рамках напівважкої ваги.

Крім того, відбудеться бій Флоріана Марку і Максима Продана. Це відмінний поєдинок, він повинен був відбутися в Бійцівському таборі", - зазначив Гірн.

Відзначимо, що в андеркарді бою Усик - Джошуа також виступить українець Даніель Лапін, в активі якого чотири перемоги в чотирьох боях на профірингу.

Нагадаємо, бій між Усиком і Джошуа відбудеться 25 вересня на стадіоні Тоттенгема в Лондоні.