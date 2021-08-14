 Канело і Плант близькі до підписання контракту щодо бою | Бокс | Champion.com.ua
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Канело і Плант близькі до погодження бою

Вчора 23:25 150 0
Канело і Плант близькі до погодження бою
#Плант, #Альварес

Джерело - sportarena.com.

Сауль Канело Альварес і Калеб Плант близькі до узгодження поєдинку в листопаді нинішнього року.

Про це повідомляє ESPN.

Мексиканець і американець ведуть переговори про бій, який визначить нового абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі: Альваресу належать титули WBA, WBC і WBO, Плант - чемпіон IBF.

Бій Альвареса і Планта планували провести 18 вересня, але угоду не вдалося узгодити в останній момент, після чого команда Канело розглядала варіант з організацією бою проти Дмитра Бівола.

Альварес не бився з травня, коли переміг Біллі Джо Сондерса і отримав його пояс WBO. Непереможений Плант (21-0, 12 KO) в січні переміг Калеба Труекса одноголосним рішенням суддів.

Раніше, Головкін готовий провести третій бій проти Канело.

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