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В андеркарді Усик - Джошуа проведе бій українець Лапін

Сьогодні 17:09 1210 0
Боксер готується в тренувальному таборі Усика
В андеркарді Усик - Джошуа проведе бій українець Лапін
#Усик, #Лапін, #Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін, в активі якого чотири перемоги в чотирьох боях на профірингу (без нокаутів), наступний бій проведе в Лондоні.

Про це повідомляє Telegram -канал Usyk17

Лапін, який є сином першого тренера Олександра Усика, виступить в андеркарді поєдинку чемпіона світу Ентоні Джошуа і Усика.

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Ім'я суперника і деталі бою буде оголошено пізніше.

Останній раз Лапін виходив на ринг в березні цього року в рамках вечора компанії Usyk-17 Promotions, коли він переміг Аттіла Корос.

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