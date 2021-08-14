Боксер готується в тренувальному таборі Усика

Джерело - Чемпіон.

Український боксер напівважкої ваги Даніель Лапін, в активі якого чотири перемоги в чотирьох боях на профірингу (без нокаутів), наступний бій проведе в Лондоні.

Про це повідомляє Telegram -канал Usyk17

Лапін, який є сином першого тренера Олександра Усика, виступить в андеркарді поєдинку чемпіона світу Ентоні Джошуа і Усика.

Ім'я суперника і деталі бою буде оголошено пізніше.

Останній раз Лапін виходив на ринг в березні цього року в рамках вечора компанії Usyk-17 Promotions, коли він переміг Аттіла Корос.