Стала відома потенційна дата наступного бою Вайта

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Ділліан Вайт проведе наступний бій восени поточного року.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Була можливість провести поєдинок 18 вересня, але у Вайта було мало часу на підготовку. Так що ми націлені на 30 жовтня у Великій Британії або, можливо, на початок листопада. У нас є ряд потенційних суперників. Ми плануємо все узгодити найближчим часом.

Джермейн Франклін входить в список можливих суперників. Це гідний боєць. Ще Кріс Арреола, Чарльз Мартін. Подивимося", - сказав Гірн.