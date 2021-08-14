 Стала відома потенційна дата наступного бою Вайта | Бокс | Champion.com.ua
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Стала відома потенційна дата наступного бою Вайта

Сьогодні 18:10 275 0
Команда британця веде переговори про поєдинок
Стала відома потенційна дата наступного бою Вайта
#Вайт, #Гірн

Джерело - Boxing Social.

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Ділліан Вайт проведе наступний бій восени поточного року.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Була можливість провести поєдинок 18 вересня, але у Вайта було мало часу на підготовку. Так що ми націлені на 30 жовтня у Великій Британії або, можливо, на початок листопада. У нас є ряд потенційних суперників. Ми плануємо все узгодити найближчим часом.

Джермейн Франклін входить в список можливих суперників. Це гідний боєць. Ще Кріс Арреола, Чарльз Мартін. Подивимося", - сказав Гірн.

Нагадаємо, останній поєдинок Вайт провів в березні поточного року. Британець нокаутував Олександра Повєткіна в реванші.

Раніше, визначився потенційний суперник Ломаченка.

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