Ломаченко назвав терміни реваншу з Лопесом

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) очікує реваншу з американцем Теофімо Лопесом (16-0, 12 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Хай-Тек сподівався провести відповідну сутичку в жовтні, але через зараження Теофімо коронавірусом поєдинок доведеться зрушити на грудень.

У жовтні мав відбутися наш бій з Лопесом, але у них же з коронавірусом були проблеми і поєдинок з Камбососом перенесли на 11 вересня. Відповідно, 2 жовтня вже поєдинку не буде.

Я думаю, що більш реальна дата - це грудень. Чи важливо для мене провести реванш з Лопесом? Звичайно. Хотілося б, але це ж не від мене все залежить", - заявив Ломаченко.