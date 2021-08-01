Джерело - Чемпіон.

Український легековаговик Іван Редкач став спаринг-партнером і проведе тренувальний табір з легендарним Менні Пак'яо.

Про це нашому сайту повідомив сам уродженець Шостки.

"Я дуже радий був розділити ринг з легендою боксу у нас були дуже гарячі раунди під час спарингу. Після тренування він підійшов до мене і сказав: "Я хочу тебе бачити у себе в таборі з наступного тижня", - сказав Редкач.

Нагадаємо, Пак'яо 21 серпня в США проведе чемпіонський бій за пояси WBC і IBF у напівсередній вазі (66,7 кг) проти чемпіона Еррола Спенса.