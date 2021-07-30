Белью: Джошуа знайде спосіб перемогти Усика

Джерело - Boxing UK.
У майбутньому поєдинку українець Олександр Усик програє чемпіону світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO Ентоні Джошуа.
Про це заявив колишній чемпіон світу у важкій вазі Тоні Белью.
"На жаль, я боксував з Усиком і знаю, на що він здатний. Олександр - приголомшливий спортсмен. Він найкращий, з ким я зустрічався у своєму житті.
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Усик - чудовий суперник. Думаю, він кращий боксер, якого ви коли-небудь бачили, але мені здається, що Джошуа знайде спосіб його перемогти", - зазначив Белью.