Белью: Джошуа знайде спосіб перемогти Усика

Британець зробив прогноз на майбутній бій

Джерело - Boxing UK.

У майбутньому поєдинку українець Олександр Усик програє чемпіону світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO Ентоні Джошуа.

Про це заявив колишній чемпіон світу у важкій вазі Тоні Белью.

"На жаль, я боксував з Усиком і знаю, на що він здатний. Олександр - приголомшливий спортсмен. Він найкращий, з ким я зустрічався у своєму житті.

Актуально: Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків