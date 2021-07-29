Стала відома потенційна дата наступного бою Ломаченка

Джерело - isport.ua.
Колишній чемпіон в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко може провести наступний бій в поточному році.
Про це повідомляє Bad Left Hook.
Український боксер потенційно може очолити вечір боксу 11 грудня на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку (США).
Однак не повідомляється, хто б міг стати наступним суперником Ломаченка.
Нагадаємо, в останньому поєдинку український боксер впевнено розібрався з японцем Макайосі Накатані. Завдяки перемозі Василь став обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Теофімо Лопес.
Раніше, Ломаченко пафосно відкрив свій готельний комплекс.