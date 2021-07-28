Гірн: Вірю, що Джошуа нокаутує Усика

Промоутер поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку

Джерело - Boxing UK.

Промоутер чемпіона WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа Едді Гірн високо оцінює шанси свого підопічного на перемогу в поєдинку з Олександром Усиком.

Про це заявив сам промоутер.

"Усик - чудовий боксер. Але я вірю, що Джошуа - найкращий суперважковаговик світу. Я знаю, що все були розчаровані зривом бою з Ф'юрі, як і я. Але ми влаштували для Ентоні масштабну сутичку з Усиком. Ось побачите - ми продамо все квитки на бій в перший же день.

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Джошуа заслуговує на повагу. Він відмінний боксер. Усик, звичайно, теж топовий суперник. Він же входить в список P4P, чи не так? Це буде важкий бій, але я вірю, що Джошуа нокаутує Усика", - заявив Гірн.

Нагадаємо, бій Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні (Велика Британія) на стадіоні Тоттенгема.