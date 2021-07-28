Переговори щодо бою Альварес - Плант зірвалися

Причиною зриву переговорів стали розбіжності за контрактом

Кілька тижнів фахівці працювали над контрактом на бій між чемпіоном у другій середній вазі за версіями WBC, WBA і WBO Саулом Альваресом (56-1-2, 38 КО) і володарем титулу IBF Калеба Планта (21-0, 12 КО), проте сторони так і не домовилися.

Про це повідомляє ESPN.

Переговори з цього поєдинку зірвалися через розбіжності за контрактом. Стверджується, що команда Альвареса висувала чимало умов, деякі з них суперник схвалив, проте вимог ставало все більше, і довелося зупинити переговори.

Переговори можуть бути відновлені, але навряд чи у сторін вийде прийти до угоди.

У разі, якщо Канело так і не домовиться про бій з Плантом, то він може зустрітися з Дмитром Біволом.

Нагадаємо, бій Альварес - Плант планували провести 18 вересня в Лас-Вегасі (штат Невада, США).

Раніше, Головкін готовий провести третій бій проти Канело.