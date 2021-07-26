Батько Ломаченка готуватиме Усика до бою проти Джошуа, - експерт

Олександра Усика (18-0, 13 КО) до бою проти Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) готуватиме Анатолій Ломаченко.

Про це розповів выдомий експерт, журналыст нашого сайту Максим Розенко в етері “Спорт. Тижневик” Руслану Свіріну, яка виходить на ТРК Київ.

"Дійсно, є інформація, що Олександра до бою проти Джошуа готуватиме Анатолій Ломаченко. І вона підтверджується. Ми пам'ятаємо, що три роки тому Ломаченко-старший готував Усика до бою проти Гасієва і тоді українець переміг та став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті. Кондиції Усика були на найвищому рівні, тому шанси на перемогу проти Джошуа в Олександра автоматично збільшилися", - сказав Розенко.