Хьюї Ф'юрі оцінив шанси Усика в бою з Джошуа

Британець висловився щодо очікування від титульного поєдинку

Джерело - Pep Talk UK.

Колишній претендент на титул в суперважкій вазі Хьюї Ф'юрі від бою чемпіона WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа і обов'язкового претендента на пояс WBO Олександра Усика очікує цікавого та видовищного боксу.

Про це заявив сам Хьюї Ф'юрі.

"Я думаю, що це буде складний бій. Звичайно, Джошуа більший і потужніший, але Усик - спритний лівша, через що Ентоні доведеться багато працювати. У Усика дуже добре працюють ноги, його не можна недооцінювати.

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Я оцінюю шанси як 50 на 50. Джошуа сильно прибивав в своїх минулих боях, так що це дуже гарне протистояння", - сказав Хьюї Ф'юрі.

Бій Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні.