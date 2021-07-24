Буценко припинив боротьбу на Олімпійських іграх

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Микола Буценко, який представляє вагову категорію до 57 кг, вибув з Олімпійських ігор вже після першого бою.

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Капітан української збірної програв за очками Жану-Карлосу Кайседо з Еквадору в 1/16 фіналу.

Судді роздільним рішенням віддали підсумкову перемогу еквадорцю 3:2 (29-28, 29-28, 29-28, 28-29, 28-29).

Нагадаємо, у Ріо-2016 Буценко також завершив боротьбу після першого бою.