Незважаючи на перенесення бою через коронавірус, боксер Тайсон Ф'юрі впевнений, що знову переможе Деонтея Вайлдера.

Про це заявив сам боксер.

"У мене постійно змінювалися спаринг-партнери, було складно контролювати ситуацію. Мабуть, від кого-то з них і сталося зараження в таборі.

Моєї провини в цьому немає, як і немає провини моєї команди. Я весь час знаходився або вдома, або в тренувальному залі поруч.

Бій перенесли на жовтень, але Вайлдер знає, що я виграю. Виграю 10 боїв з 10 проти нього. Він ментально зломлений. Тоді я знищив його за 7 раундів, а тепер вистачить і 5", - зазначив Ф'юрі.