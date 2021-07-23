 Ф'юрі: Вайлдер знає, що я виграю | Бокс | Champion.com.ua
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Ф'юрі: Вайлдер знає, що я виграю

Вчора 23:24 171 0
Боксер впевнений в своїй перемозі
Ф'юрі: Вайлдер знає, що я виграю
#Ф'юрі, #Вайлдер

Джерело - BoxingScene.

Незважаючи на перенесення бою через коронавірус, боксер Тайсон Ф'юрі впевнений, що знову переможе Деонтея Вайлдера.

Про це заявив сам боксер.

"У мене постійно змінювалися спаринг-партнери, було складно контролювати ситуацію. Мабуть, від кого-то з них і сталося зараження в таборі.

Моєї провини в цьому немає, як і немає провини моєї команди. Я весь час знаходився або вдома, або в тренувальному залі поруч.

Бій перенесли на жовтень, але Вайлдер знає, що я виграю. Виграю 10 боїв з 10 проти нього. Він ментально зломлений. Тоді я знищив його за 7 раундів, а тепер вистачить і 5", - зазначив Ф'юрі.

Бій відбудеться 9 жовтня.

Раніше, Джошуа порівняв Усика та Ф'юрі.

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